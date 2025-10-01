La Junta Electoral brindó detalles de la audiencia sobre boletas resguardadas

La Junta Electoral Nacional del Distrito Formosa informó que se llevó adelante este jueves 30 de octubre, una audiencia con representantes de agrupaciones políticas y miembros del Comando Electoral, en la que se procedió a la apertura del recinto donde se encontraban resguardadas las Boletas Únicas de Papel (BUP) que habían presentado defectos de impresión, motivo por el cual fueron reemplazadas antes del acto eleccionario.

En esta oportunidad, pese a encontrarse notificadas todas las fuerzas políticas, estuvieron presentes únicamente el doctor Armando Felipe Cabrera, apoderado de la Alianza Frente de la Victoria; y el doctor Pablo Míguez, en representación de Alianza La Libertad Avanza, quienes constataron que la totalidad de los pallets que contenían las boletas correspondientes a los 162 circuitos electorales de la provincia se encontraban en perfecto estado y en las mismas condiciones en las que fueron resguardadas.

Las fajas de seguridad permanecían colocadas, con las firmas de los apoderados de todas las agrupaciones políticas que intervinieron en las elecciones.

Estas circunstancias quedaron asentadas en un acta suscripta por los presentes, incluyendo los apoderados mencionados y la Junta Electoral Nacional del distrito Formosa, y fueron registradas de manera fílmica y fotográfica.

Durante la audiencia, ambas alianzas presentes coincidieron y solicitaron que las BUP observadas sean donadas a la Fundación Garrahan, en el marco de su Programa de Reciclado y Medio Ambiente.

De esta manera, ambas fuerzas contendientes en las elecciones generales 2025 verificaron que dichas boletas no fueron utilizadas durante el proceso electoral, despejando cualquier duda o información errónea que pudiera haberse difundido.



