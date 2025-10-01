Insfrán evocó el Día de la Lealtad Peronista

Este viernes 17 de octubre, con motivo de conmemorarse el 80° aniversario de aquella gesta histórica que transformó la vida política del país, el gobernador de Formosa y presidente del Partido Justicialista Distrito Formosa, Gildo Insfrán, celebró esta fecha trascendental.

“Hoy celebramos uno de los hitos más importantes de nuestra historia: la unión indestructible entre el pueblo y Juan Domingo Perón, dando inicio al movimiento que cambió para siempre el destino de la Argentina”, sostuvo.

Asimismo, recordó que aquel 17 de octubre de 1945 “el pueblo salió a las calles a defender a su conductor”.

Y consideró que esa lealtad “sigue viva en cada lucha por la justicia social, la igualdad de oportunidades y la dignidad del pueblo argentino”.



