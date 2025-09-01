Insfrán encabezará el acto apertura del 4to Torneo de la Amistad en Clorinda

El presidente del Partido Justicialista Distrito Formosa, quien también es el gobernador, Gildo Insfrán, participará del acto apertura del 4to Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán” de futbol femenino, que será el próximo viernes 10 de octubre, a las 18:30 horas, en el Polideportivo Municipal de la ciudad de Clorinda.

Vale recordar que, la cuarta edición de esta competencia, iniciará ese viernes y se extenderá hasta el próximo domingo 12 de octubre en dicha ciudad; y contará con la participación de más de dos mil jugadoras, cifra que supera ampliamente a la del año pasado, pertenecientes a equipos de fútbol de toda la provincia.

También que el lanzamiento de la misma se realizó el pasado martes 9 de septiembre en las instalaciones del Club Atlético Social Argentinos del Norte de Clorinda de la mano del vicegobernador, Eber Solís; el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay; el intendente anfitrión, Ariel Caniza; y los jefes comunales de las localidades que fueron sede el año anterior.

Este evento, además de ser una competencia por el preciado título, genera un gran movimiento económico sumamente positivo desde todo punto de vista, al mismo tiempo que fomenta los valores de solidaridad y unidad, confraternidad entre las jugadoras y, a su vez, a nivel dirigencial e institucional entre los intendentes que también son un eslabón importante, colaborando en la logística y organización.











