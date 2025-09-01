Ibáñez: “El Festival Regional del Alfajor es una verdadera fiesta de la gastronomía”





El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, asistió a la apertura de la 2° edición del Festival Regional del Alfajor realizada la tarde de este sábado 4 en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino.

Al recorrer el lugar y ser testigo de la gran convocatoria que reunió por segundo año consecutivo esta propuesta, manifestó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “se trata de una verdadera fiesta de la gastronomía, donde una vez más los formoseños que producen alfajores pueden comercializar al público”.

“Esta golosina es la más vendida a nivel país, y creo firmemente que el alfajor formoseño es superior a los que provienen de Buenos Aires, porque acá el ingrediente dulce es elaborado de manera natural, sin embargo, los que llegan del centro del país tienen un producto químico y el sabor no es el mismo”.

Profundizó al declarar que “a medida que podamos ir insertando la producción de los alfajores formoseños en el mercado, va a haber trabajo para mucha gente y realmente va ser un orgullo para todos”.

Para cerrar, destacó la participación de emprendedores del interior, el apoyo del Gobierno de Formosa y definió a toda esta producción local como “exquisita”.

Por su parte, la candidata a diputada nacional por el Frente de la Victoria (FdV), la licenciada Graciela de la Rosa, también visitó este evento gastronómico, expresando estar impresionada por la movida.

“He probado muchos alfajores y realmente son productos riquísimos. Los emprendedores merecen ser valorados por el gran esfuerzo y trabajo que hicieron”, esbozó a AGENFOR. “Todo es alegría y me siento muy feliz de estar compartiendo con los emprendedores”, subrayó.

Asimismo, destacó “los avances que han tenido los emprendedores porque decidieron capacitarse e ir creciendo”. En este sentido, puso en valor el rol importante que tienen “las capacitaciones gratuitas ofrecidas por la Subsecretaría de Empleo, que además tienen salida laboral”.

“Esta acción de formar sin costo alguno es bastante difícil de ver en otros lugares –contrastó-. Sin embargo, el Estado formoseño lo hace, no los deja solos, los entiende, los capacita, los apoya y esta segunda edición de la Fiesta del Alfajor es uno de los resultados”.

Para cerrar, Camilo Orrabalis, candidato suplente a diputado nacional del FdV, destacó el trabajo que se ve en cada stand: “En ellos se refleja el gran esfuerzo realizado de cada emprendedor para ser parte de este gran festival”, acentuó.

“Es un orgullo, porque sabemos que mueve la economía y se beneficia a los emprendedores y al turismo local”, añadió.

Finalmente, hizo notar que “el Gobierno de Formosa trabaja los 365 días del año con políticas públicas para que cada emprendedor pueda tener una oportunidad como esta”.



