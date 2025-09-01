Clorinda: Un hombre falleció en el hospital después de ser apuñalado

• La Policía detuvo al agresor, quien intentó darse a la fuga al país vecino por un paso clandestino

Un hombre de 41 años murió en el Hospital local después de recibir una mortal herida con un arma blanca en la calle Corrientes y Barrera de la Segunda Ciudad. De inmediato su agresor de 35 años fue detenido por la Policía.

El trágico incidente sucedió alrededor de las 15:00 horas de este sábado, cuando los efectivos del Comando Patrulla de Seguridad Urbana Zona 2 respondieron a un requerimiento en la calle Corrientes y Barrera de la ciudad de Clorinda.

En el lugar, encontraron a un hombre tendido en el suelo con una herida en el tórax.

El personal de salud se presentó y trasladó al lesionado hasta el Hospital Cruz Felipe Arnedo, donde, pese a todo el esfuerzo de los médicos, falleció.

Conforme a las tareas de investigación, se estableció que el agresor apuñaló a la víctima en el tórax y luego pretendió huir al país vecino.

La Dra. Isabel Portales, Jueza de Turno de la Segunda Circunscripción Judicial, fue informada del caso y dirigió el procedimiento.

Los policías, con eficacia y conocimiento del terreno, realizaron una amplia búsqueda en el sector y detuvieron a un hombre de 35 años, en la intersección de la calle Jujuy y barrera instantes en que pretendió cruzar al vecino país.

Posteriormente, se convocó al personal de la Delegación de Policía Científica Clorinda, y realizaron las diligencias en la escena del hecho, logrando hallar en las inmediaciones el arma blanca utilizada, presumiblemente, para cometer el hecho.

El cuerpo del occiso, identificado como Carlos Domínguez, luego del trabajo realizado por el forense judicial, fue entregado a sus familiares para las exequias.

El detenido fue notificado de su situación legal por el delito de "Homicidio" y todo está en manos de la Justicia. (Con foto)

HOMICIDIO EN POSTA CAMBIO ZALAZAR

Un hombre murió tras ser apuñalado por un sujeto

• Los investigadores detuvieron al imputado y secuestraron el arma

La víctima de 28 años falleció tras ser lesionado con un arma blanca por su agresor de 19 años, quien fue detenido por los efectivos policiales y quedó a disposición de la Justicia provincial.

El caso se registró en la tarde de este sábado, cuando efectivos de la Subcomisaría de Posta Cambio Zalazar verificaron un requerimiento en la ruta Provincial N° 28, en inmediaciones de esa localidad.

En el lugar, constataron que un hombre había sido apuñalado en el tórax y había fallecido.

Según las investigaciones y testimonios reunidos, la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con el agresor cuando se originó una pelea.

En el transcurso de la discusión, el joven de 19 años apuñaló a la víctima con un cuchillo.

De inmediato, los efectivos detuvieron al agresor y secuestraron un cuchillo que tenía en su poder en ese momento.

Todo fue informado a la Jueza de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, Dra. Gabriela Plazas, quien fue al lugar y direccionó el procedimiento.

Luego, se convocó al personal de la Delegación de Policía Científica de Villa General Güemes, quienes documentaron la escena del crimen, y procedieron al secuestro del cuchillo.

Posteriormente, el cuerpo de la víctima, identificado como Carlos Jordan, fue trasladado a la morgue del hospital para la autopsia y luego entregado a sus familiares para las exequias.

En consecuencia, el detenido fue notificado de su situación legal y se inició una causa judicial por el delito de "Homicidio" con intervención de la Justicia.







