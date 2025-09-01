HAC: XVIII Simposio de Enfermería Integral

Los días 16 y 17 de octubre, el Hospital de Alta Complejidad (HAC) "Pte. Juan Domingo Perón" será sede del XVIII Simposio de Enfermería Integral, un evento que reunirá a profesionales de la salud bajo el lema "Cuidemos a quienes cuidan, enfermería como pilar estratégico".

La actividad se desarrollará en el Salón de Conferencias del nosocomio a partir de las 7 horas y está dirigida a todo el personal de salud de la provincia.

El simposio contará con la presencia de destacados disertantes provenientes de distintos hospitales y centros de salud de la provincia, así como de profesionales de Paraguay, lo que permitirá un enriquecedor intercambio de experiencias y conocimientos en el ámbito de la enfermería.

El programa abordará una amplia variedad de temas relevantes para la práctica profesional, entre los que se destacan: Psicología y enfermería: un diálogo necesario en la salud, Estrategias de participación comunitaria en el ámbito de la alta complejidad, Cuidar con calidad, acompañar con humanidad, Rol de la enfermería en procuración y trasplante, Manejo de enfermería en paciente con CAFFO en el servicio de cuidados intensivos pediátricos, Importancia de la inmunización en el personal de salud, Recepción del paciente en el servicio de emergencias y Estrés laboral en el profesional de enfermería.

El Hospital de Alta Complejidad mantiene su compromiso constante con la capacitación de los profesionales de la salud, brindando espacios de formación que permiten actualizar conocimientos y fortalecer las competencias necesarias para lograr una excelente atención en todos los ámbitos sanitarios.

Este tipo de encuentros resultan fundamentales para reconocer y valorar el rol estratégico de la Enfermería en el Sistema de Salud, al tiempo que se promueve el cuidado integral de quienes dedican su vida profesional al cuidado de otros.

Se recuerda que los interesados en participar pueden inscribirse a través de la página web del hospital: www.hacfsa.gob.ar