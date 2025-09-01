Firme respaldo al Modelo Formoseño: “Es la antítesis del Gobierno nacional deshumanizado de Milei”

“En la provincia de Formosa existe un Estado presente que tiene como eje de sus políticas al ser humano dentro del pensamiento nacional y popular justicialista”, sostuvo la diputada provincial Azucena del Valle Santillán en declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En ese sentido, destacó que la gestión del gobernador Gildo Insfrán “se preocupa y ocupa por dignificar la vida de todos los formoseños y las formoseñas”.

Además, sobre la reciente inauguración de la piscina olímpica cubierta y climatizada, junto con una pista de atletismo del CEF N° 1 de la ciudad de Formosa, obra habilitada el pasado martes 30 por el primer mandatario, la legisladora valoró que se trata de un “complejo imponente”, único en la región, destinado a los deportistas formoseños de alto rendimiento, dotado con una infraestructura de nivel internacional.

También tomó como ejemplo su habilitación, para, a la vez, enfatizar en que “el deporte, esencial para la vida del ser humano, es una cuestión de Estado” en la provincia, como también “la educación, que es la base para el ascenso social”.

En consecuencia, el Modelo Formoseño “es la antítesis” del Gobierno nacional “deshumanizado y sin rumbo” del presidente Javier Milei, subrayó contundente y reprobó que la gestión libertaria “tiene como plan de Gobierno el endeudamiento de nuestro país para así realizar la entrega de él”. “Es muy doloroso” lo que ocurre a nivel nacional, lamentó.

Acto seguido, la diputada convocó e invitó “a militar” y “a salir casa por casa para defender este modelo de provincia inclusivo”.

Y puso en valor que merced a la gestión de Insfrán Formosa “cuenta con superávit en sus cuentas públicas y eso le permite realizar obras con equidad territorial, mejorando la calidad de vida de todos los formoseños y las formoseñas para que, vivan donde vivan, con dignidad” porque “la justicia social es igualdad de oportunidades”, puso en relieve.

Es decir que hacia allí apunta la gestión provincial, “que no queda en un eslogan, sino que es una realidad, demostrada con hechos en todo el territorio”, hizo notar.

Por último, y tras lo afirmado, resumió que “el Gobierno nacional es la contraposición a lo que tenemos en Formosa” y por eso mismo llamó a defender al Modelo Formoseño.



