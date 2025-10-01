Este sábado se realizará una nueva edición del evento “Mamis pescan”





Desde la Dirección de Turismo del municipio capitalino invitan a las madres a participar este sábado de la VI edición del torneo “Mamis pescan”, que se realizará en la zona del Barco Hundido, desde las 14 horas.

Además de la competencia de pesca, se llevará a cabo la elección de la Miss Mami mejor disfrazada, se sortearán numerosos premios entre las participantes y se entregarán plantines.

Al respecto, la responsable del área de Turismo, Lic. Cristina Salomón, expresó: “En el marco del “Mes Rosa”, de la sensibilización y concientización sobre el Cáncer de Mama y en vísperas del Día de la Madre, junto a la barra pesquera Pirayú, realizaremos una nueva edición del evento “Mamis pescan” este sábado. Invitamos a todas las madres a que participen y pasen agradables momentos de cara al río”.

La funcionaria precisó que, para inscripciones e informes, pueden comunicarse al número 3704087181.



