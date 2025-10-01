El Vicegobernador estuvo en Pirané con las candidatas del FdV

De cara a las elecciones del próximo domingo 26, el vicegobernador de la provincia de Formosa, Eber Solís, acompañó en Pirané a las candidatas a diputadas nacionales del Frente de la Victoria (FdV), quienes realizaron una recorrida por la ciudad para conversar con los vecinos sobre la nueva modalidad de votación que se utilizará en los venideros comicios.

“Una vez más, la militancia de Pirané en las calles, en defensa del trabajo, la justicia social y la soberanía nacional”, subrayó el vicegobernador Solís.

Y destacó que “junto a las candidatas del compañero Gildo Insfrán, Graciela de la Rosa y Mirta Retamozo, conversamos con los vecinos y las vecinas sobre este nuevo sistema de votación que utilizaremos este 26 de octubre, la Boleta Única Papel (BUP)”.

En ese sentido, con miras a la jornada comicial del domingo, el Vicegobernador instó a votar a los candidatos del Frente de la Victoria “por un país más justo, más unido y con más oportunidades para todos y todas”.

Masiva concurrencia

Por su parte, la intendenta Yéssica Palacios, destacó la masiva concurrencia de militantes y dirigentes justicialistas y al dialogar con AGENFOR, expresó que “nos hemos reunido con los compañeros y estamos trabajando en pos a esta palabra tan linda que usa nuestro gobernador Gildo Insfrán, que es la unidad”.

“Estamos muy contentos porque fue una caminata por toda la parte céntrica y aparte de ser muy linda, la convocatoria fue impresionante”, destacó Palacios y consideró que “eso nos ayuda a darnos cuenta que si unidos vamos todos defendiendo este proyecto, los resultados son estos”.

Respecto a las elecciones nacionales del 26 de octubre, la Intendenta sostuvo que “son importantísimas, porque tenemos en juego dos propuestas totalmente distintas”, nombrando que “nosotros como formoseños estamos orgullosos de este Modelo Formoseño y buscamos que todo lo que nosotros tenemos, con una conducción clara de nuestro Gobernador, se pueda replicar en Argentina, que es lo que todos soñamos”.

En este sentido, se refirió a las obras paralizadas por decisión del Gobierno nacional, detallando que “dos fueron paralizadas y otras que directamente no se pudieron ni iniciar”, y precisó que “en el caso de las cloacas, el Gobernador ha pedido poder, por lo menos, sellarlas, pero ha tenido una negativa del Nación”.

Y nombró también “una obra con el Banco Mundial, que es un proyecto firmado y que realmente resolvería la situación de Pirané con respecto al problema de inundación”.

Subrayó que “lastimosamente, como toda la Argentina, Pirané no está exenta de esa crisis y abandono de Nación”, pero “gracias a Dios, en Formosa tenemos a nuestro conductor, gobernador Insfrán, que nos ayuda y con recursos propios del Tesoro Provincial, podemos concretar acciones”.

Por eso, Palacios consideró que es “fundamental” dialogar con los vecinos “aunque estén cansados de la situación nacional”, porque “nosotros tenemos que mostrarles que es fácil militar para el Modelo Formoseño y hablamos con hechos concretos y realidades, mientras a nivel nacional no tenemos nada”.

“Estamos convencidos que este 26 de octubre va a ser contundente el apoyo a nuestro Gobernador, porque Formosa lo apoya”, reafirmó, enfatizando que “ha hecho maravillas con nuestra provincia, y que, en estos tiempos tan difíciles, podamos nosotros llevar la vida que llevamos, es justamente porque ha cuidado los recursos de todos como lo tenía que hacer”.

Al concluir, comentó que “en la ciudad de Pirané tenemos un padrón de aproximadamente 18.700 votantes y ahora se habilitó una escuela más, siendo en total siete, con 53 mesas, en la que estamos trabajando con la juventud”.







