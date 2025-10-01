El PJ Formosa puso a disposición un colectivo gratuito para estudiantes lomiteneses por el Día de la Madre

El Partido Justicialista de Formosa en conjunto con la Unidad Justicialista de Las Lomitas, pusieron a disposición un colectivo gratuito para que los jóvenes estudiantes lomitenses que se encuentran en Formosa capital, puedan viajar este fin de semana a su localidad, a festejar el Día de la Madre.

De esta manera, con el gesto de facilitar el traslado, los jóvenes este domingo 19 compartirán con sus familias, en un día tan importante y significativo para muchos.

Daiana Sosa y Zule Rojas, referentes de la Unidad Justicialista de Las Lomitas, detallaron las iniciativas que conjugan en el reencuentro familiar con una celebración comunitaria y destacaron que la jornada comenzó con la bienvenida a los estudiantes de Las Lomitas que residen en Formosa capital.

“Gracias a la gestión y el transporte cedido por el Partido Justicialistas los jóvenes pudieron viajar para pasar este fin de semana el Día de la Madre con sus familias”, expresaron.

Además, comentaron que, a la par del operativo de bienvenida, la Unidad Justicialista organiza un bingo y festival este sábado 18 para celebrar en comunidad y señalaron que “habrá lindos premios, inclusive dos motos también”, recordando que los cartones y bonos se repartieron de manera gratuita.

Por su parte, Celeste Santillán, una de las estudiantes beneficiadas con el viaje gratuito, expresó su alegría y agradecimiento por la iniciativa, afirmando que “la verdad es muy lindo poder venir al pueblo”.

Asimismo, subrayó la importancia del gesto para los estudiantes que están lejos: “Siempre agradecida a la posibilidad de poder venir a pasar, por ejemplo, este Día de la Madre, a todos los estudiantes que estamos lejos, es muy valorable”.

Al ser consultada sobre el impacto económico de la ayuda, la estudiante enfatizó la dificultad que representa el costo del transporte, mencionando que “es complicado, porque un pasaje ahora está cerca de 30 mil pesos más o menos, ya sea en colectivo, en tráfic, entonces ida y vuelta es bastante”, señaló.

Por eso, la joven concluyó remarcando la importancia del apoyo del justicialismo, que una vez más hace posible el encuentro familiar en una fecha especial.







