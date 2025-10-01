El nuevo coro polifónico de Formosa realizó su primer ensayo y mantiene abierta la audición

Analía Griselda Farach, directora del nuevo Coro Polifónico de la provincia de Formosa se refirió al primer ensayo que tuvieron e informó que las audiciones continúan abiertas para el que esté interesado.

Al dialogar con esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) puntualizó que “hasta fines de octubre seguimos audicionando” y precisó que “lo hacemos de modo presencial, en el Teatro de la Ciudad, los miércoles de 15 a 16.30 horas; o lo hacemos por una videollamada”.

En este sentido, recordó que los requisitos son “tener entre 18 y 50 años y contar con una independencia auditiva, rítmica y melódica”, destacando que “la persona que viene a audicionar conoce estos conceptos”.

Asimismo, indicó que “tienen que preparar una canción y alguna parte de una melodía”, pero aclaró que “no deben preocuparse si por ahí la nota no es la que debe de ser, porque como acá vamos a tener talleres de audioperceptiva y coral”.

Además, anticipó que “esperamos hacer nuestra primera presentación antes de navidad”, y respecto al repertorio, mencionó que “para esa fecha vamos a hacer una obra o dos, que tengan que ver con el nacimiento del niño Jesús”.

Farach subrayó que “la idea del coro es contar con un grupo estable de por lo menos 40 personas”.

Y comentó que “la idea es primero cantar nuestros himnos, todas las marchas oficiales y aparte queremos hacer un repertorio de diferentes regiones de nuestro país; latinoamericano y otro cantando en varios idiomas también”.

Al concluir, remarcó que en el coro se puede empezar “desde cero”, ya que “sería lo ideal, porque entonces todos adquieren las mismas técnicas y los mismos alcances”, cerró.



