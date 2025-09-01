El IPP realizará el II Encuentro Académico “Homenaje al Dr. Albero Marcelo Zorrilla”





El próximo sábado 4 se realizará el segundo Encuentro Académico del Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”, en homenaje al doctor Albero Marcelo Zorrilla, exministrio de Cultura y Educación de Formosa.

Al respecto, Sebastián Rossi, secretario académico del Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”, señaló que se trata del “segundo encuentro académico, un espacio de socialización, experiencias educativas y de investigación en temáticas que hacen las políticas públicas en materia de educación, así como de ciencia y tecnología”.

En este sentido, indicó que “participarán del evento, como expositores, varias áreas del Ministerio de Cultura y Educación, equipos del IPP y también invitados de otros organismos, como el Instituto Politécnico Formosa”.

Puntualizó que lo jornada comenzará alrededor de las 8.30 horas del sábado 4, en la sede del Instituto Pedagógico Provincial y está previsto que sea durante todo el transcurso de la mañana.

Asimismo, destacó que “este año lleva un lema específico en homenaje al doctor Alberto Marcelo Zorrilla, quien hizo un gran aporte a las políticas implementadas por el Gobierno provincial, acompañando la gestión del doctor Gildo Insfrán, y en materia educativa, fue el promotor de desarrollar el enfoque de desarrollo de capacidades cognitivas y socio-afectivas y espirituales, que se da en nuestras escuelas”.

Por su parte, Johana Pibernus, coordinadora del Área de Desarrollo Profesional del IPP, resaltó que “el homenaje al doctor Zorrilla es por todo el legado que ha dejado en la provincia y no solamente en educación”.

De esta manera, detalló que “en la jornada habrá ponencias de distintos profesionales que van a estar exponiendo trabajos de investigación, ensayos académicos y vamos a tener un momento especial para recordar a Zorrilla”.

Marcó que también el objetivo es “encontrarnos y propiciar un espacio de reflexión para ampliar nuestros aprendizajes2”.

Además puso de relieve que “el trabajo en equipo es sumamente necesario e imperioso, sobre todo en esta realidad que nos acontece a nivel nacional”, añadiendo que “aquí se ve el trabajo articulado y coordinado del IPP con el Ministerio de Cultura y Educación”.

Y subrayó que “en esta oportunidad vamos a estar también compartiendo con otros organismos del Estado provincial como el Instituto Politécnico Formosa; direcciones del Ministerio de Cultura y Educación, y otros organismos estatales”.



