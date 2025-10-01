El FONTEX entregó indumentaria a la Policía de Formosa

Como cada mes, este miércoles 29, FONTEX realizó una nueva entrega de más de tres mil uniformes de fajina para el personal de la Policía de la provincia de Formosa que consistió en pantalones, camisas, chombas y gorras.

Al respecto, Néstor Sosa, director del FONTEX, detalló que fueron 3650 uniformes discriminados en mil pantalones, 1150 camisas, 900 chombas y 600 gorras.

“Acá en Formosa seguimos trabajando, como dijo el Gobernador, un poquito más bajamos la velocidad, pero seguimos trabajando normalmente y eso es lo importante”, resaltó.

Asimismo, el funcionario anticipó que ya entregaron cerca del 70% de los guardapolvos destinados a los kits escolares del ciclo lectivo 2026 y confirmó que, entre el próximo mes y diciembre, completarán el total para finalizar con este compromiso.

“Pero ya todo lo que tenemos preparado, presupuestado para 2026, todo casi hecho”, ratificó.

En ese sentido, Sosa recordó que el FONTEX tiene presencia en 17 localidades de la provincia, con más de 50 cooperativas trabajando en más de 150 talleres, durante todo el año, generando este “círculo económico virtuoso” por la apuesta del Gobierno provincial.

“La mano de obra está más que capacitada, ya están entrenados en cualquier uso de máquina industrial. Hacen camisa, pantalón, ambo, chomba, sábanas, toalla, todo lo que es de prendas, salvo algunas que sean de alta confección o alta costura, que ya utilizan otras máquinas, pero lo que es uso común, todas las cooperativas y todos los talleres están muy entrenados”, aseveró.

También, el referente recordó que confeccionan indumentarias para personal del Ministerio de Desarrollo Humano, de la Comunidad, Secretaría de Deportes, es decir, “que abarcamos un abanico de entidades que lo requieren”.

Por último, Sosa valoró esta labor y dijo que “no tengo noticias de que exista un programa como FONTEX en otra parte del país”.

“El 100% de las 3.600 prendas que estamos entregando hoy, todo está hecho en Formosa, nada se trae del otro lado, menos fuera de la provincia”, remarcó.

Y cerró: “Eso es importante para nosotros, porque eso quiere decir que acá estamos produciendo lo que necesitamos, que podemos comprar y hacer acá en Formosa”.



