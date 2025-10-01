Detuvieron a dos sujetos, secuestraron marihuana y una moto

• La droga secuestrada es apta para la fabricación de 422 cigarrillos caseros.

Integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas Güemes aprehendieron a dos hombres, secuestraron una Honda Titán y marihuana, sumado al allanamiento de una vivienda en el barrio San Francisco, de la mencionada localidad.

Durante recorridas preventivas por la avenida Néstor Kirchner, los policías observaron que los individuos circulaban en el rodado, quienes al advertir la presencia de los efectivos intentaron darse a la fuga.

En medio del cacheo de seguridad, constataron que trasladaban un paquete de polietileno cargado con marihuana apta para la construcción de 422 cigarrillos o porros destinados al consumidor.

Los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia; mientras que los datos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo de la Dra. Mariela Isabel Portales, quien ordenó allanar la casa de los sujetos.

La medida judicial fue realizada por personal de la Delegación Drogas Peligrosas General Güemes, con la colaboración de miembros de las dependencias de la Unidad Regional Siete en el barrio San Francisco.

Durante la requisa se secuestraron elementos de interés para la causa y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



