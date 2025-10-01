Con éxito se realizó el cierre de Formosa Hack 2025 - Talento y la innovación de jóvenes programadores

Con 35 equipos de cinco instituciones, la “hackathon” impulsó la creatividad y la búsqueda de soluciones a problemas locales de jóvenes que trabajaron durante 24 horas.

Durante dos jornadas alrededor de 130 programadores agrupados en 35 equipos de desarrolladores participaron de la segunda edición de Formosa Hack, que se realizó en la sede del Instituto Politécnico Formosa (IPF).

Los mismos pertenecían a cinco instituciones educativas del Nivel Superior establecidas en la provincia como la Universidad de la Cuenca del Plata, el Instituto Fermoza, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) sede Formosa y el Instituto Politécnico de Formosa (IPF).

Se trata de un enriquecedor evento tecnológico que tuvo como objetivos fomentar la innovación y la creatividad, desarrollar habilidades técnicas y blandas, promover la colaboración interinstitucional y exponer el talento local.

De esta manera, el viernes 17 se realizó el cierre de la edición 2025, donde los equipos de estudiantes de Nivel Superior y Universitario que participaron, fueron premiados.

La ceremonia contó con la presencia del ingeniero Julio Aráoz, ministro de Cultura y Educación; ingeniero Jorge Alejandro De Pedro, decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Resistencia; el doctor Horacio Gorostegui, director del IPF; Lucas Manuel Vicente, subsecretario de la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de la Información (UPSTI), docentes y estudiantes.

Al respecto, el titular de la cartera educativa de Formosa, Julio Aráoz, al dialogar con esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), expresó su alegría y orgullo. “Realmente fue una grata sorpresa el nivel de los trabajos que hemos evaluado”, sostuvo.

Señaló que “alrededor de 130 desarrolladores han trabajado durante dos jornadas sobre cómo resolver problemas de la sociedad actual y en particular, de nuestra provincia”, añadiendo que “eso caracteriza la acción en desarrollo tecnológico”.

“En este punto nos sorprendió gratamente la pertinencia de los desarrollos, pero además el nivel que se ha expresado en la calidad de los mismos”, enfatizó el Ministro, al tiempo que mencionó que “los objetivos tenían que ver con el trabajo en equipo”.

Y puntualizó que “fue importante también elegir temáticas que sean pertinentes para nuestra realidad y dentro de ellas plantear soluciones que sean factibles, que realmente resuelvan problemas”.

En este sentido, aseguró que “esos objetivos se lograron y es una satisfacción enorme cuando uno ve que se encuentran diferentes instituciones trabajando juntas con desarrolladores, con toda potencia que tiene nuestro sistema educativo en los distintos niveles”.

Al concluir, manifestó que “este es un logro que caracteriza a Formosa”, haciendo referencia “que nuestros jóvenes son protagonistas, no son espectadores de la construcción en comunidad que realizamos”.

Innovación significativa

Por su parte, Horacio Gorostegui, director del IPF, realizó del encuentro “un balance altamente positivo” y expuso que “hubo 35 equipos competidores, con un poco más de 125 jóvenes programadores, que estuvieron trabajando poco más de 24 horas de corrido”.

Recordó que la jornada inició el jueves 17 a las 9 de la mañana y finalizó este viernes 17 hasta después del mediodía y valoró que “pudieron plasmar, en este corto tiempo, ideas y modelos de innovación realmente muy significativos”, agregando que “eso quiere decir que estamos marchando por el buen camino”.

Además, destacó la “evolución significativa en los estudiantes, hasta el punto que en esta edición de la hackathon, quienes accedieron al primer puesto fueron estudiantes del primer año de Desarrollo de Software”.

Y resaltó que “esto quiere decir que la potencia que tienen hoy las herramientas y las clases que brindan los docentes es realmente conmovedor, porque vamos mejorando año a año, camada tras camada, o como se dice, promoción tras promoción”.

Para concluir, se refirió a los premios y regalos otorgados, precisando que “el primer premio para la categoría principal, que era programación tradicional, fue una computadora de última generación, es decir un equipo que usan los programadores profesionales”; luego, siguió “el segundo premio y tercer premio que consistieron en tablets, periféricos”; en tanto que “a cada participante también le regalamos una remera para que se acuerden de la experiencia que vivieron”.

Y por su parte, en la categoría Vibe Coding, una nueva metodología que utiliza Inteligencia Artificial para programar, el primer puesto se llevó una tablet de marca Samsung.



