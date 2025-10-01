Avanzan los preparativos para la venta de chivitos en las ferias paipperas y de SAF





El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, confirmó que ya se encuentran en marcha los preparativos de la feria especial que se realizará el viernes 17 por el Día de la Madre, donde se comercializarán los chivitos formoseños de los pequeños productores del oeste provincial.

“En horas tempranas de este domingo 12 saldrá el equipo técnico con el frigorífico móvil hacia la Ruta 86, a más de 600 kilómetros de la ciudad capital, para traer los chivitos, una producción propia de las familias paipperas del oeste”, adelantó al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Informó que este año el kilogramo de chivito estará a $5000, destacando el precio ya que es accesible y no ha tenido grandes aumentos desde su primera comercialización, manteniendo siempre la excelente calidad.

Y subrayó que se trabaja fuertemente en “proteger la economía familiar, tanto de los productores como de los consumidores”.

En ese sentido, destacó “la inversión” materializada por la gestión del gobernador Gildo Insfrán al adquirir el equipo móvil único en la región, el cual permite que “podamos trasladarnos a cualquier zona del territorio, trabajando siempre de manera unida, organizada y solidaria”.

Finalmente, recordó que “estaremos comercializando el viernes 17 en el Polideportivo del barrio La Paz, en Joaquín de los Santos 1200”, al igual que ese día y el sábado 18 en los puntos de venta de Soberanía Alimentaria Formoseña.



