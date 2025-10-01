Candidatos del FdV compartieron un encuentro con más de 300 docentes de Nivel Inicial

En la tarde de este jueves 9 los candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria de Formosa compartieron un encuentro con maestras jardineras en las instalaciones del Club San Martín.

Fue una jornada donde hubo bingo, música, juegos y capacitación sobre la Boleta Única Papel (BUP), que se usará en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Fabián Cáceres, candidato a diputado nacional del FdV, precisó que fue un encuentro con más de 300 docentes del Nivel Inicial, que participaron de un gran bingo, organizado por la 17 Agrupación”.

Señaló que “fue un momento muy ameno y en familia, donde todos pudimos recordar el amor a nuestra primera maestra de jardín, quienes nos marcan el camino y son parte de nuestra personalidad”.

Respecto a las próximas elecciones del 26, subrayó que “vamos a tener que elegir entre dos modelos; el del presidente Javier Milei, donde se atenta contra la educación pública”; o por otra parte “elegir el Modelo Formoseño, con más de 1552 establecimientos educativos construidos en todo el territorio provincial, con el mejor sistema de educación pública gratuita y de calidad y con los mejores docentes del país”.

En este sentido, aseguró que “esto es lo que vamos a defender en la Cámara de Diputados de la Nación, es decir la educación y salud pública”, añadiendo que “también vamos a reclamar la obra pública, porque nosotros, los formoseños, estamos acostumbrados a tener un Estado presente, y hoy, a nivel nacional, tenemos un Estado totalmente ausente”.

Asimismo, resaltó que “a pesar de que este es un acto multitudinario, los candidatos del Frente de la Victoria participamos de charlas con vecinos, capacitaciones de la BUP, y también de encuentros que nos llenan de amor y energía como para seguir esta campaña y terminar el 26 de octubre festejando todos juntos”.

Además, respecto al eslogan del justicialismo “fuerte y al medio”, explicó que “es porque en la BUP los candidatos del Modelo Formoseño estamos en el medio de la boleta, diferenciados por el color azul” y enfatizó en que “el 26 vamos a votar fuerte al medio y con el corazón, porque vamos a votar por el bien de nuestra Patria y la felicidad del pueblo”.







