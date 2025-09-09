Werning sostuvo que la Provincia de Formosa vive un momento histórico

El Intendente de Laguna Yema, Nilton Werning indicó, que la Provincia de Formosa, vive un momento histórico, al contar con el aval de una Constitución Provincial Reformada, que fue hecha, para defender los derechos adquiridos de los formoseños.

“Asimismo, por la temática y actualización e incorporación de los nuevos artículos, la nueva Constitución Provincial formoseña es pionera al profundizar y velar en su amparo a nuestros recursos naturales, economía, cultura, sociedad, grupos vulnerables, estableciendo también la igualdad y paridad de género, en fin, todas aristas de una misma realidad que nos empodera y fortalece como pueblo”, dijo Werning.

“Estamos por todo ello, ahora muchísimo más preparados, para superar los desafíos y cambios que se generan en este tiempo y para afrontar con soltura los que vivan nuestras próximas generaciones”, agregó Werning.

El Intendente de Laguna Yema, indicó “que debe verse a este proceso, como la base que permitirá que nuestro modelo formoseño, con la conducción del Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán, siga prosperando al pueblo; que lo elige y ratifica su mandato en cada elección, proporcionándole la mas alta legitimidad, porque siempre gana con el setenta por ciento de los votos de la ciudadanía”.

Werning explicó, que es de vital importancia, que las próximas elecciones para el Congreso de la Nación, la ganen los dos candidatos a diputados nacionales peronistas, del modelo formoseño, porque es la única forma de asegurar estos avances adquiridos, y que se trabaje en sintonía siempre con nuestro Gobierno de la Provincia”.

“Tenemos conducción, con nuestro líder el Gobernador Dr. Gildo Insfrán, un modelo que defender, un propósito que sostener, que es que el cada formoseño se realice donde viva, porque donde hay una necesidad nace un derecho. Tenemos equipos de trabajo, y sobre todo la certeza y convicción de que podemos salir adelante solo unidos, solidarios y organizados”, finalizó Werning.



