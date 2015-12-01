Victor Alarcón participó de importante encuentro de CEA en Entre Ríos

Víctor Alarcón, Secretario General de ADEFCA e integrante de la Confederación de Educadores Argentinos, CEA , participó recientemente de la reunión de Secretarios Generales de todas las organizaciones jurisdiccionales del CEA, desarrollado en el Complejo Escuela Hogar “Eva Perón”, de Entre Ríos, donde se abordaron temas de interés general relacionados con la actividad sindical.

El Plenario trabajó con un temario que incluyó la defensa del derecho a la Educación, y el trabajo docente en democracia", todo esto en el marco del Movimiento Pedagógico Latinoamericano.

Asimismo, se adelanto los temas a tratar en el Congreso Ordinario CEA, la paritaria Nacional Docente y se presentaron informes jurisdiccionales.

Idéntico espacio se dio, al analisis de la actual situación de la CGT y se estudiaron informes sobre la internacional de la Educación.

Alarcón, dio un párrafo aparte para mencionar, que estan muy felices y comprometidos por representar a los docentes de toda la Provincia de Formosa, a quienes felicito asimismo, por haberse recordado recientemente, el Día del Maestro.



















