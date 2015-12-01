Todo listo para la Fiesta Nacional del Pomelo 2025

“Estamos a un día de la 41° Fiesta Nacional de Pomelo, que es un emblema cultural de la región, así que estamos esperándola con muchísimo entusiasmo”, subrayó la ministra de Turismo de Formosa, Silvia Segovia, en declaraciones recogidas por AGENFOR.

Este fin de semana, en la localidad de Laguna Blanca se vivirá la 41° edición de la Fiesta Nacional del Pomelo, gran evento que es organizado por el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Turismo, la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Laguna Blanca, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la colaboración de distintos organismos del Estado provincial.

Como cada año, el lugar de encuentro será el Polideportivo Municipal Evita de Laguna Blanca, con entrada libre y gratuita.

Allí se podrá disfrutar de espectáculos musicales con reconocidos artistas como Nicki Nicole, Soledad Pastorutti, Kapanga, Iván Ruíz, Ángelo Aranda, Christian Herrera, Hernán Arias, entre otros, además de la tradicional expo-feria gastronómica, artesanal, institucional y comercial. Y el domingo, doma, destrezas gauchas y la actuación de músicos locales.

Asimismo, habrá un operativo especial de transporte público de pasajeros, servicio que estará dispuesto por el Gobierno provincial, a través de la Dirección de Transporte, en articulación con las empresas Nueva Godoy y Puerto Tirol.

“Aprovechamos para invitarlos a todos a disfrutar de esta fiesta popular”, destacó la ministra Segovia, puntualizando que “el sábado se van a encontrar con la tradicional expo gastronómica, de emprendedores y artesanos, al igual que comercios, servicios e industrias. Y podrán disfrutar también de los espectáculos musicales con músicos de primer nivel y nuestros artistas formoseños que son lo mejor que tenemos”.

En ese sentido, remarcó que “más allá del esparcimiento y la recreación, se trata de una fiesta muy importante, porque dinamiza todo lo que tiene que ver con las economías regionales”, confirmando que “tenemos casi 300 emprendedores inscriptos”.

A su vez, la funcionaria enfatizó que “por decisión del gobernador Gildo Insfrán, todos estos espacios son libres y gratuitos, así como también lo son las entradas a los espectáculos musicales”.

“Esta es una acción que sostiene el Modelo Formoseño, totalmente contrapuesto a las políticas nacionales que están destruyendo el sector turístico”, contrastó y advirtió que “el turismo se encuentra en una crisis remarcada por estas políticas del presidente Javier Milei”.

Asimismo, la titular de la cartera turística anticipó que en el marco de la Fiesta Nacional del Pomelo, en el stand institucional del Ministerio, “vamos a estar presentando el resultado final del Programa de Fortalecimiento de Circuitos Turísticos, en este caso del circuito norte, que contó con la participación de 12 localidades implicadas”.

Se trata de “un trabajo que se realizó con la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), con los estudiantes de la Licenciatura en Turismo, para que puedan tener un primer acercamiento a lo que tiene que ver con los servicios turísticos y potenciar la creación de nuevas rutas”.



