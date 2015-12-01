Todo listo para el segundo “Festival de Yoga y Bienestar” en el bosquecillo del Paseo Ferroviario

La Municipalidad local, a través de su Secretaría de Acción Social y su Dirección de Cuestiones de Género, recuerda que este sábado se realizará la 2ª edición del “Festival de Yoga y Bienestar” en el bosquecillo del Paseo Ferroviario, con clases a cargo de diferentes especialistas.

De acuerdo a lo detallado desde el área, indicaron que la jornada estará dividida en cuatro módulos distribuidos a lo largo de la mañana: el primero irá de 9.30 a 10.10, a cargo del Lic. Máximo Fridman, Prof. de Kundalini Yoga; el segundo de 10.20 a 10.50, coordinado por Jesús Aranda, Maestro de Tai Chi; el tercero de 11 a 11.30, a cargo de la Lic. Luz Gallaro, Maestra de Yoga Integrativo, y el último de 11.40 a 12.15, a cargo de la Lic. Laura Saavedra, Instructora de Danzaterapia.

La particularidad de esta edición es que se trabajará en el bienestar con los animales, por lo que se invita a concurrir con mascotas para involucrarlas en las clases, ocasión en que también habrá un stand informativo del CeMAA, y otros montados por grupos de emprendedores locales.

Se recomienda estar presentes para las 9, concurrir con mate y una manta, y ante cualquier consulta comunicarse al 3704200447.



