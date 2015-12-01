Solís: “Estoy convencido de que más del 70% de los formoseños volverá a ratificar al Modelo Formoseño”

El vicegobernador Eber Solís visitó las localidades de Comandante Fontana, Palo Santo e Ibarreta, compartiendo valiosos encuentros con la militancia peronista y capacitaciones sobre la Boleta Única Papel (BUP).

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con el doctor Solís, quien expresó estar “muy contento por la jornada vivida” este viernes 12.

“Se mantuvo un diálogo con todos los dirigentes, compañeros y compañeras, conversando sobre este nuevo sistema de votación, porque hay que hablarlo, explicarlo si es necesario con cada vecino, para que el día de las elecciones (26 de octubre) el pueblo de Formosa pueda expresarse con total libertad, como lo ha hecho siempre”, agregó.

Sostuvo categórico que “en nuestra opinión, el único proyecto que representa y defiende el interés de todos los formoseños es y seguirá siendo el Frente de la Victoria”, lamentando que en la actualidad, con el Gobierno nacional libertario, se vive una época “de profunda crisis social, económica y de valores”.

Argumentó que se ha llegado a esto porque “el presidente Javier Milei vulnera los derechos de los jubilados, de las personas con discapacidad y anula toda obra pública que es la que permite la igualdad de oportunidades con equidad territorial”.

“Todo esto forma parte de un escenario de pérdida absoluta de valores por parte de un Presidente que en vez de gobernar, desgobierna”, denunció y aseguró que el Modelo Formoseño es la contracara política, ya que “cuida a los docentes, a los jubilados, a los discapacitados y sigue generando obra pública, todas decisiones que nos llenan de orgullo”.

Asimismo, pidió tomar conciencia de que para seguir sosteniendo estas acciones políticas en favor del pueblo “se necesita que en el Congreso de la Nación estén los dos candidatos a diputados del FdV, Graciela (de la Rosa) y Fabián (Cáceres)”.

“Estoy convencido de que más del 70% de los formoseños van a volver a ratificar a este proyecto político que es el Modelo Formoseño y a quien lo conduce que es el gobernador Gildo Insfrán”, aseguró el Vicegobernador.

Esto es así porque “tenemos un pueblo agradecido, esclarecido e inteligente que siempre ha votado en total libertad y es eso lo que a la oposición le molesta y no le gusta”.



