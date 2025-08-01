Secuestran productos cárnicos transportados sin la cadena de frío

• Se observó la irregularidad durante un control preventivo

Efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Sección Mariano Boedo, secuestraron más de 300 kilos de carne vacuna, transportados en una Ford F-100, sin cumplir con las normas de higiene y salubridad.

Este jueves, alrededor de las 18:00 horas, los uniformados realizaban un control vehicular en camino vecinal N° 2034, cuando detuvieron la marcha de la camioneta, en el cual circulaban dos hombres y trasladaban el producto cárnico.

Los policías solicitaron la documentación que acreditara la procedencia y la autorización para el traslado del producto, papeles con los que no contaban.

Después de tareas investigativas, se estableció el lugar de la faena y al propietario del animal quien justificó la legalidad de los animales.

El caso, fue puesto a conocimiento de la Jueza de Paz de la Localidad de Misión Laishí, Dra. Laura Judith Delgado González, quien direccionó el procedimiento.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que el conductor y acompañante fueron notificados de su situación procesal y continuaron en libertad, a disposición de la Justicia provincial.

Por el caso, se iniciaron las actuaciones correspondientes.











