Se recuperaron motocicletas robadas

Una de ellas registraba pedido de secuestro en la ciudad de Lanús, provincia de Buenos Aires

Efectivos de la fuerza provincial recuperaron dos motos Honda, una Tornado de 250 cilindradas y una Bross durante tareas preventivas en distintas localidades del interior provincial.

El primer procedimiento se concretó en la madrugada del lunes último en el barrio YPF de Ibarreta, en medio de un operativo de identificación de personas y verificación de vehículos.

Allí los integrantes de la comisaría secuestraron una motocicleta Honda Tornado de 250 cilindradas que registraba pedido de secuestro en una causa de “Robo”, con intervención de la Justicia provincial y en otra causa por “Hurto” iniciada en la ciudad de Lanús, provincia de Buenos Aires.

La segunda intervención se produjo el lunes último a las 11:30 horas, cuando uniformados del Comando Radioeléctrico Policial de Ingeniero Juárez secuestraron una Honda Bross en el barrio Viejo, que interesa en una causa de “Hurto”, conducida por mujer y que aseguró desconocer su procedencia.

En ambos casos, los rodados fueron trasladados a las dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia provincial.







