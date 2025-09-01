Aprehendieron a un hombre involucrado en un ilícito

La intervención policial permitió recuperar bienes sustraídos

Integrantes del Destacamento “El Porteño” detuvieron a un sujeto durante un patrullaje preventivo en el barrio Porteño Norte, por trasladar objetos cuya propiedad no pudo justificar.

El procedimiento se concretó el lunes último, alrededor de las 2:25 horas, en inmediaciones de la Aduana San Ignacio de Loyola, zona limítrofe de Clorinda con Paraguay.

En ese lugar, los policías observaron que dos hombres llevaban un televisor y un ventilador, al advertir la presencia policial se dieron a la fuga, pero uno de ellos fue alcanzado a pocos metros.

Durante la intervención, se secuestró el televisor Smart TV de 32 pulgadas y un ventilador de pie.

El sujeto detenido tenía una pierna herida por la mordedura de un perro, lesión que habría sufrido al huir de la vivienda donde ingresó con fines delictivos.

Con la colaboración del personal de la Comisaría de Territorios Nacionales y de Policía Científica, se documentó el procedimiento.

Los secuestros fueron trasladados a la dependencia policial, mientras que al detenido se lo notificó de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial.



