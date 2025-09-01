Los estudiantes secundarios de Formosa eligieron a quien los representará en Jujuy en el 2026
En una noche donde el federalismo fue protagonista, el destacado jurado eligió a la representante de los estudiantes secundarios de la provincia de Formosa que paricipará en el certámen nacional el año próximo.
El evento organizado por el Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Educación, la Dirección de Asuntos Juveniles y la FECES se desarrolló por primera vez en el Galpón G del Paseo Costanero y contó con la colaboración de la Subsecretaría de Empleo que acompañó con una feria de emprendedores en el predio ferial y desfile de moda circular.
En esta ocasión fue electa la estudiante del Instituto San Francisco de Asis de capital, María Belén Gauna.
Elegidas
Miss Primavera: Laila Bocarife de Pozo del Tigre.
Miss Simpatía: Sofía Salomé Cuquejo
Miss Elegancia: Selva Aguero de Lucio V. Mansilla
Segunda Dama de Honor: Celeste Ailén del barrio Namqom.
Primera Dama de Honor: Martina Sauber Ramírez, del Instituto San Martín (Formosa capital)
Representante provincial: Maria Belén Gauna del Instituto San Francisco de Asís (Formosa capital)