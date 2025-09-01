Los estudiantes secundarios de Formosa eligieron a quien los representará en Jujuy en el 2026

El Dr. Camilo Orrabalis, candidato a diputado nacional coronó a la flamante representante.

El evento organizado por el Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Educación, la Dirección de Asuntos Juveniles y la FECES se desarrolló por primera vez en el Galpón G del Paseo Costanero y contó con la colaboración de la Subsecretaría de Empleo que acompañó con una feria de emprendedores en el predio ferial y desfile de moda circular.

En esta ocasión fue electa la estudiante del Instituto San Francisco de Asis de capital, María Belén Gauna.

Elegidas

Miss Primavera: Laila Bocarife de Pozo del Tigre.

Miss Simpatía: Sofía Salomé Cuquejo

Miss Elegancia: Selva Aguero de Lucio V. Mansilla

Segunda Dama de Honor: Celeste Ailén del barrio Namqom.

Primera Dama de Honor: Martina Sauber Ramírez, del Instituto San Martín (Formosa capital)

Representante provincial: Maria Belén Gauna del Instituto San Francisco de Asís (Formosa capital)







