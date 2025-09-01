Los buscaban por hurto y los detuvieron

Además, secuestraron un tanque de agua

Efectivos policiales aprehendieron a dos hombres durante recorridas preventivas en el barrio San Martín, de Ingeniero Juárez.

El procedimiento se concretó el lunes último, alrededor de las 19:00 horas, en la intersección de la avenida Juan Domingo Perón y la calle Hipólito Yrigoyen de esa localidad.

Allí, los policías observaron a dos sujetos que trasladaban un tanque plástico de 350 litros, por lo que fueron identificados y trasladados a la dependencia.

Al verificar sus antecedentes, ambos registraban pedido de captura en una causa judicial por hurto, mientras que uno de ellos estaba armado con un cuchillo.

También se constató que el tanque tenía pedido de secuestro en otra investigación por el mismo delito.

Finalmente, los sujetos y el bien recuperado fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



