Se desarrolló la instancia interescolar de las Olimpíadas de Filosofía de colegios privados y de gestión privada de Capital

“En el Colegio Privado “Dr. Esteban Laureano Maradona” se llevó a cabo la Instancia Interescolar Zona 1 de las Olimpíadas de Filosofía, donde participaron todas las escuelas privadas y de gestión privada de la ciudad capital.

nivel 2 de esta instancia, donde participan los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de estas escuelas secundarias”, explicó la referente provincial de Olimpíadas de Filosofía, la profesora Silvia Silvero a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Recordó que las Olimpíadas de Filosofía “es una convocatoria que ya está funcionando desde hace 20 años y en la cual Formosa siempre ha llevado representaciones, obtenido en sus distintas participaciones muchas medallas y, sobre todo, un gran crecimiento”.

“Para nosotros es muy gratificante saber que Formosa tiene muchos estudiantes involucrados en eventos de esta naturaleza, porque estamos hablando de una materia (Filosofía) que no es considerada la más popular entre el estudiantado, que no hay en el ciclo básico y que solamente la tienen las instituciones con orientación en Humanidades y Ciencias Sociales”.

Para finalizar, subrayó que “el hacer filosófico es propio de todo ser humano y para nosotros ya es una tradición que Formosa marque presencia a nivel nacional, lo cual nos llena de orgullo”.



