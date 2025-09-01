Recuperaron una motocicleta con pedido de secuestro y demoraron a dos mujeres

Ocurrió en el control de acceso sur de la ciudad, sobre la Ruta Nacional N° 11

Efectivos de la fuerza provincial demoraron a dos mujeres y secuestraron una motocicleta que registraba pedido vigente en una causa de “Hurto”.

Este domingo, alrededor de las 02:00 horas, durante tareas de regulación e identificación de personas, integrantes de la Dirección de Seguridad Vial del Acceso Sur identificaron a una mujer, de 27 años que circulaba al mando de una moto Corven Energy de 110 cilindradas y llevaba como acompañante a una adolescente, de 16 años.

Los datos del rodado fueron cursados a la Dirección General de Informática y se estableció que la moto registra pedido de secuestro en una causa judicial por “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Luego los uniformados de la Subcomisaría Puente Uriburu se hicieron cargo de las actuaciones y se procedió al secuestro del rodado, todo documentado por personal de Policía Científica.

La madre de la menor de edad fue convocada al lugar y luego ambas mujeres fueron notificadas de la situación procesal, todo a disposición de la Justicia provincial.



