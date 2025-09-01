Allanaron una vivienda y anularon un centro de distribución de drogas

También detuvieron a un hombre que mantenía en vilo a los vecinos

Integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas Clorinda concretaron un allanamiento en un domicilio del barrio Centro de la segunda ciudad, detuvieron a un hombre y una mujer y secuestraron 29 fracciones de cocaína, tres envoltorios de marihuana, retazos de polietileno y dinero entre otros objetos.

La investigación se llevó a cabo tras recibir información de la comunidad sobre un hombre que explotaba la actividad ilícita en el sector.

De inmediato, los efectivos policiales identificaron y ubicaron el domicilio del sospechoso y todos los datos obtenidos fueron puestos a disposición de la Jueza de Instrucción y Correccional N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, Dra. Mariela Isabel Portales.

Después de valorar los elementos reunidos, la magistrada ordenó el allanamiento del inmueble.

El mandato judicial se realizó en la mañana del sábado último y estuvo a cargo de los policías antinarcóticos, con la colaboración del Personal del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR).

Allí se logró la detención de la pareja y el secuestro de 29 fracciones de cocaína, envoltorios con gramos de marihuana y dinero, entre otros elementos de interés en la investigación.

Los infractores fueron notificados de su situación procesal y terminaron alojados en celdas de la Unidad Penitenciaria Provincial N° 4, a disposición de la Justicia provincial.



