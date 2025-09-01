INSTITUCIONAL

El Instituto Superior de Formación Policial informa a la comunidad en general que, conforme al calendario académico aprobado por la Superioridad, se habilitará el período de preinscripción online para el Ingreso a la Carrera de Oficiales de Policía, desde el 01 al 31 de octubre de 2.025.

La convocatoria comprende las ofertas académicas de Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Tecnicatura Superior en Seguridad Penitenciaria, ambas orientadas a la formación integral de futuros profesionales en el ámbito de la seguridad, con base en los principios de disciplina, ética y compromiso institucional, el cual consta de tres (03) años de formación.

Se comunica asimismo que se encuentra disponible el folleto informativo que detalla los requisitos, condiciones, documentación necesaria para la preinscripción, como así también los canales de contacto oficiales del Instituto para consultas y asistencia en el procedimiento de inscripción virtual.

Los interesados deberán realizar la preinscripción exclusivamente a través del portal oficial:

www.formosa.gob.ar/inscripcionesisfp









El presente llamado tiene por objeto garantizar la adecuada difusión del proceso de incorporación, en cumplimiento de los lineamientos establecidos para la selección de aspirantes a postulantes que deseen iniciar la trayectoria formativa en la fuerza policial de la Provincia de Formosa. (Con foto)



