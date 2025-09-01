Banco Formosa refuerza la digitalización con foco en seguridad

La entidad promueve el uso del homebanking para que los clientes no hagan filas, recuperen el tiempo y accedan a extra en el bolsillo al usar la app. El beneficio ofrece hasta $20.000 para quienes descarguen, activen el Homebanking y realicen una operación; y $10.000 para quienes retomen el uso tras 90 días de inactividad.

¿Qué se puede hacer con el Homebanking?

La app en celular y la versión web en PC permiten, en pocos clics, las 24 horas:

- Consultar saldos y movimientos en tiempo real;

- Transferir;

- Pagar servicios, impuestos y tarjetas;

- Gestionar y ver inversiones (plazo fijo, FCI);

- Solicitar préstamos personales pre aprobados (con mejores condiciones que en sucursal);

- Recargar celular o transporte;

- Gestionar claves y ver comprobantes históricos;

- Contratar seguros personales y patrimoniales.

El elemento central de esta política es el Token de seguridad que deberá activar cada usuario, es decir, la generación de una clave adicional que confirma cada operación sensible y evita fraudes. “Nuestro objetivo es que la gente gane autonomía sin sacrificar seguridad: por eso combinamos incentivos económicos con atención personalizada en sucursales para quienes la necesiten”, explican desde la entidad. La estrategia busca afianzar la confianza frente a lo digital y la falta de conocimiento práctico para activar las herramientas.

Para facilitar el acceso, el banco publicó en su web una guía fácil para que los clientes puedan ingresar de manera segura y simple a su Homebanking: www.bancoformosa.com.ar. Los beneficios están destinados a clientes de Banco Formosa que cobran sus haberes en la institución. La idea es clara y práctica: si descargan y activan la app y realizan al menos una operación, reciben un bono único de $20.000. Si ya tienen Homebanking, pero no lo usaron en los últimos 90 días, con solo operar una vez acceden a $10.000. El dinero se acreditará en la cuenta del cliente como un bono por única vez en octubre (sujeto a verificación y acreditación posterior; condiciones completas en los términos y condiciones oficiales).

Banco Formosa recuerda dos puntos claves para la protección del usuario: no compartir nunca el nombre de usuario, clave ni PIN, y no atender solicitudes de esos datos por teléfono o mensajes privados. Los canales oficiales para información y trámites son la web institucional, las cuentas verificadas en redes sociales, el correo oficial y la atención presencial en sucursales.

Web oficial: https://www.bancoformosa.com.ar/

Teléfono: 0800-777-2262

Correo atencionalusurio@bancoformosa.com.ar







