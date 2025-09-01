Como todos los años, la Policía celebró la fiesta de su santo patrono

• Se realizó una procesión por las calles del barrio Don Bosco y luego una ceremonia religiosa en la capilla Policial Divina Misericordia





Integrantes de nuestra Institución policial en servicio, retirados y vecinos formaron parte de la procesión y misa en honor al santo patrono de la Policía provincial San Miguel Arcángel, presidida por el párroco de María Auxiliadora, Padre Guillermo Estavilla y asistido por el diácono permanente de la Pastoral Policial, don Roberto González.

Este lunes a las 08:00 horas, los presentes se congregaron en la capilla policial Divina Misericordia, ubicada en la calle 17 de Octubre y José María Uriburu del barrio Don Bosco, de esta ciudad.

Como cada año, se desarrolló una procesión y se celebró una misa del que participaron una importante cantidad de feligreses acompañados del Jefe y subjefe de policía, junto a los integrantes de la Plana Mayor Policial, personal superior, subalterno y feligreses.

Durante la homilía se destacó el espíritu de camaradería, de servicio y entrega en su condición de servidores públicos, que debe animarlos en su labor cotidiana y que va más allá de la propia vida.

Los cánticos acompañaron a los fieles al son del coro y de la banda de música policial que también acompaño la actividad religiosa.








