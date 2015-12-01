Ocultó en su comercio a los presuntos autores de un ilícito y terminó detenida

• También retuvieron a dos adolescentes. Fue en el marco investigativo de una causa judicial por el delito de “Robo en poblado y en banda”

Integrantes de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini del barrio Colluccio aprehendieron a la dueña de un negocio por esconder en su local del barrio Divino Niño a dos adolescentes que sustrajeron frutas a vendedores ambulantes y lesionaron a uno de ellos.

Alrededor de las 8:40 horas del viernes último, los policías tomaron conocimiento sobre un hecho de desorden en la calle La Rioja y avenida Néstor Kirchner, y acudieron en forma conjunta con personal de la Zona Siete del Comando Radioeléctrico Policial.

En el lugar, se realizaron las averiguaciones y se determinó que minutos antes cinco jóvenes atacaron dos adolescentes que vendían cajas de frutillas en la zona e incluso agredieron a uno de los vendedores con una botella de vidrio.

En su huida, tres malvivientes ingresaron a un local comercial ubicado en avenida Néstor Kirchner al 5.200, donde la dueña los ayudó a ocultarse.

Los uniformados se entrevistaron con la propietaria, una mujer de 27 años, quien insultó al personal policial en evidente estado de ebriedad.

Luego, el padre del menor de edad lesionado radicó la denuncia y los inspectores de Bromatología de la Municipalidad labraron el acta y clausuraron el negocio, por no contar con habilitación.

En consecuencia se procedió a la aprehensión de la comerciante, quien fue trasladada hasta la dependencia policial, por hallarse involucrada en la causa.

Luego dos de los presuntos autores del hecho salieron del local y fueron entregados a sus padres en carácter de guarda tutelar.

Como sucede en estos casos, se dio intervención al personal de la Línea 102 Servicio de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad y todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, con conocimiento del Juzgado de Menores. (Con foto).



