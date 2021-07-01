Nutrifor continúa con las entregas de alimentos a delegaciones zonales de toda la provincia

El gerente de la planta de alimentos Nutrifor, Walter Maldonado, habló sobre las entregas que realizan en las diferentes delegaciones zonales para colaborar con el Servicio Nutricional que brindan las instituciones educativas y confirmó que “este mes ha sido bastante productivo”.

“Hemos estado haciendo entrega tanto en las escuelas de la ciudad capital como en varias delegaciones zonales del interior, en la zona norte, sur, oeste. La última vez estuvimos en la zona de María Cristina, así que fue bastante provechoso para nosotros y obviamente para las delegaciones zonales que recibieron con mucha alegría los productos de Nutrifor”, indicó.

Asimismo, indicó que, actualmente, “estamos produciendo para renovar el ciclo” y, cuando finalice la producción que les solicita el Ministerio de Cultura y Educación, “seguramente vamos a seguir con la ciudad capital”.

“Después vamos a ver para el interior que ya le va a tocar a otra delegación zonal, puede ser que le toque a la zona del centro oeste, así que eso es una agenda que la venimos trabajando con el Ministerio de Cultura y Educación, porque son ellos quienes nos dicen las cantidades a producir y para qué zona, así que estamos atentos a lo que ellos nos digan”, explicó.

Además, Maldonado informó que siguen trabajando mancomunadamente con el Ministerio de la Comunidad para aportar productos al Plan Alimentario Nutrir, mes a mes, como mate cocido con leche, leche chocolatada, leches fortificadas con núcleos de vitamina B12, mermeladas.

“A veces entregamos productos liofilizados, otra veces súper congelados, o sea, lo que esté disponible y ellos acepten para su bolsón, nosotros lo entregamos”, indicó.

En otro orden, el responsable de la Empresa, destacó la participación institucional que tuvieron en la Fiesta del Pomelo 2025, por invitación del Ministerio de Turismo; y valoró la “magnífica convocatoria que hubo”.

“Las personas de otros lugares, pasaban por nuestro stand y el de Laformed que estaba al lado y les interesó mucho, no sólo lo que producimos, sino el sentido político de la empresa, que es lo primero que le recalcamos a la gente que viene de afuera y nos preguntan sobre todo a a dónde venden o a quiénes le vendemos”, comentó.

Y profundizó que “estamos dentro de la política de alimentación tiene el Gobierno del doctor Insfrán y estamos muy contentos de hacerlo”.

“Se sorprenden mucho porque no lo ven en otras provincias y se van contentos con lo que nosotros les decimos”, cerró.



