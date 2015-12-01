“Nuestro desafío es seguir construyendo unidad, defendiendo siempre este modelo político que transformó Formosa”

Este viernes 12, el vicegobernador Eber Solís encabezó “una jornada cargada de militancia y compromiso” en Ibarreta, junto al presidente provisional de la Legislatura Provincial, Armando Felipe Cabrera, el intendente de la localidad, Adán Jarzynski, y dirigentes locales.

En ese marco, recordó que “en febrero iniciamos la marcha hacia la gran victoria de junio, donde ganó el Modelo Formoseño, con el liderazgo de nuestro compañero Gildo Insfrán, que fue ratificado por casi el 70% de los votos de los formoseños y las formoseñas”.

“Ese apoyo masivo refleja la decisión de un pueblo esclarecido, agradecido y libre que elige a conciencia a quién y cómo quiere votar”, subrayó.

Señaló que “también dialogamos sobre la Boleta Única de Papel, este nuevo sistema electoral que debemos explicar y conversar con cada compañero y compañera en el territorio, tal como nos pide nuestro conductor y presidente del Congreso Nacional del PJ”.

En ese sentido, hizo notar que “nuestro desafío es seguir construyendo unidad, con las herramientas necesarias para llegar a cada vecino y vecina, defendiendo siempre este modelo político que transformó Formosa”.



