MCE sobre ruedas: Los emprendedores más cerca de vos

Gracias al apoyo y las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de la provincia de Formosa, la Subsecretaría de Empleo, a través de su Área de Comercialización, pone en marcha el Mercado Comunitario de Emprendedores Móvil (MCE Móvil), una iniciativa que busca acercar la producción local a los vecinos de distintos puntos de la ciudad.

En palabras de Mariana Acosta, administradora del Área de Comercialización de la Subsecretaría de Empleo, “este proyecto es posible gracias a la decisión del Gobierno provincial de seguir acompañando a nuestros emprendedores, brindándoles espacios para la venta directa y fortaleciendo la economía local”.

El nuevo formato, montado sobre tráilers adaptados para la atención al público, permitirá que los emprendedores ofrezcan sus productos en diferentes barrios, generando mayor cercanía con los consumidores y nuevas oportunidades de comercialización.

En esta primera edición, los vecinos podrán acceder a una gran variedad de productos de calidad, entre los que se destacan:

• Bolsones de frutas y verduras frescas

• Envasados de legumbres

• Huevos, paltas, sandías, mangos brasileros y frutillas

• Pan, galletas, discos de empanada, pascualinas y prepizzas

• Carne envasada en diferentes cortes, lista para consumir

El primer punto de encuentro será el miércoles 3 de septiembre, de 8:00 a 12:00 horas, en la intersección de Lucas Barberis (ex Antártida Argentina) y Coronel Bogado, donde el MCE Móvil estará esperando a los vecinos con la calidez y la calidad de siempre.

Con esta propuesta, el Mercado Comunitario de Emprendedores continúa expandiéndose y consolidándose como una herramienta clave para potenciar el desarrollo local, fomentando el consumo de productos frescos y elaborados por manos formoseñas.



