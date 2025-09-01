La Policía detuvo a un sujeto y secuestró una pistola de aire comprimido

Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Amenazas con el uso de arma”

Efectivos de la Comisaría Ingeniero Juárez aprehendieron a un hombre de 27 años y secuestraron una pistola de aire comprimido, durante un allanamiento en la calle Segunda Proyectada del barrio Santa Rita de esa localidad.

La intervención fue producto de las amenazas de muerte del imputado hacia un joven frente a su vivienda.

Ante la situación, los uniformados identificaron al presunto autor y pusieron los datos a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Las Lomitas, que otorgó una orden de allanamiento para el inmueble del denunciado.

El mandato judicial fue concretado el lunes último por la mañana, en una vivienda ubicada en la calle Segunda Proyectada del barrio Santa Rita de Ingeniero Juárez.

Durante el allanamiento, detuvieron al autor del hecho y secuestraron una pistola de aire comprimido de 4,5 milímetros, que interesa en la causa.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial donde se lo notificó de su situación procesal y quedó alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial.