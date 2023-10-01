La Policía secuestró más de 22 kilos de marihuana

• La droga es apta para la fabricación de 66.300 dosis destinadas al consumidor

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Pirané secuestraron 22 paquetes de marihuana, que arrojaron un pesaje superior a los 22 kilos, durante un operativo en la Ruta Provincial N° 3, distante a unos ocho kilómetros de la colonia Lomas Senés.

El miércoles último, los policías antinarcóticos desplegaron un amplio operativo de control vehicular e identificación de personas en la zona, cuando observaron a dos sujetos al mando de una motocicleta tipo Cross de gran cilindrada.

Al notar la presencia policial, los sujetos giraron en “U”, ingresaron por un camino vecinal y arrojaron el bulto que transportaban.

En presencia de testigos se verificó y constató que había 22 paquetes de marihuana, confirmados a través de la prueba con reactivos químicos.

El caso fue puesto a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luís Molina, quien direccionó el procedimiento.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial; mientras continúa la investigación para determinar la identidad de los dos sujetos.



