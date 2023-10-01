Ultimas Noticias

La Policía secuestró más de 22 kilos de marihuana

La droga es apta para la fabricación de 66.300 dosis destinadas al consumidor


Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Pirané secuestraron 22 paquetes de marihuana, que arrojaron un pesaje superior a los 22 kilos, durante un operativo en la Ruta Provincial N° 3, distante a unos ocho kilómetros de la colonia Lomas Senés.

El miércoles último, los policías antinarcóticos desplegaron un amplio operativo de control vehicular e identificación de personas en la zona, cuando  observaron a dos sujetos al mando de una motocicleta tipo Cross de gran cilindrada.

Al notar la presencia policial, los sujetos giraron en “U”, ingresaron por un camino vecinal y arrojaron el bulto que transportaban.

En presencia de testigos se verificó y constató que había 22 paquetes de marihuana, confirmados a través de la prueba con reactivos químicos.

El caso fue puesto a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luís Molina, quien direccionó el procedimiento.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial; mientras continúa la investigación para determinar la identidad de los dos sujetos. 