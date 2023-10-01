Intentó hacer ingresar marihuana a un penal y lo descubrieron

• La droga estaba oculta entre madera. El procedimiento incluyó el secuestro de la sustancia herbácea, armas de fuego, celulares y más de 2.400 gruesas de cigarrillos

Investigadores de la Dirección General de Drogas Peligrosas detuvieron a un hombre que envió droga a un privado de libertad; mientras que en el allanamiento de su vivienda secuestraron un millonario cargamento de cigarrillos.

El hecho ocurrió el lunes último, cuando personal penitenciario detectó una irregularidad al recibir a un hombre que se presentó como delivery e intentó ingresar listones de madera para un interno del penal.

Al notar que las piezas tenían un peso inusual, se realizó una requisa y se constató que estaban ahuecados, ocultando una sustancia vegetal con características similares a la marihuana.

De inmediato, se convocó a integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas, quienes constataron mediante reactivos químicos que se trataba de la mencionada sustancia.

En el mismo procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares y tarjetas SIM que pretendían ser ingresadas de forma clandestina.

A todo esto, por disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, se iniciaron tareas de inteligencia que permitieron identificar al remitente de la “narco encomienda”.

Luego, el martes último, se concretó un allanamiento en el barrio Lote Rural 3 Bis, donde se detuvo a un hombre mayor de edad.

En el lugar se incautaron herramientas utilizadas para ocultar estupefacientes, cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo y 2.450 brezas de cigarrillos marca Rodeo, con un aforo estimado en más de 38 millones de pesos, por lo que se dio intervención a la Justicia Federal.

También se secuestraron dos armas de fuego: un rifle calibre 22, una escopeta 16 y varias municiones, todo puesto a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Los secuestros y el detenido fueron trasladados a la dependencia policial, donde se lo notificó de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial.



