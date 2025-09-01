Un delincuente lesionó a una abuela para robarle el celular y terminó preso

El individuo quedó a disposición de la Justicia provincial

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta detuvieron a un joven de 19 años, con frondosos antecedentes delictivos, por golpear a una mujer de 78 años para robarle un teléfono celular, en el barrio Lisbel Rivira de esta ciudad.

El caso ocurrió el domingo por la noche y la víctima denunció que un sujeto ingresó a su casa y la agredió para sustraerle pertenencias.

Con las características aportadas por la denunciante y la colaboración de vecinos de la comunidad, los investigadores dieron con el malviviente y lo aprehendieron en la manzana “G” del mismo barrio, luego de oponer una violenta resistencia a la intervención policial.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia, donde se le notificó cuatro causas judiciales por delitos contra la propiedad y quedó alojado en una celda, a disposición de la Justicia provincial.



