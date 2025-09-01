La Policía detuvo a dos sujetos autores de robar en un conocido supermercado

• Además, recuperaron las mercaderías que habían sustraído bajo la modalidad “Boquete”

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a dos hombres, de 21 y 27 años, que robaron mercaderías de un supermercado ubicado en la avenida Laureano Maradona al 1.100 y secuestraron pack de fernet, latas de cervezas, botellas de vino, entre otros elementos de interés en la causa.

Este lunes alrededor de las 09:00 horas, efectivos de la Subcomisaría República Argentina recepcionaron una denuncia al gerente de un reconocido supermercado por la sustracción de mercaderías varias durante la noche.

Los uniformados se constituyeron hasta el comercio en la avenida Laureano Maradona al 1.100 y constaron que en la pared del sector del depósito había una abertura tipo hueco.

El lugar fue documentado por personal de Policía Científica donde secuestraron prendas de vestir de los presuntos autores y mercaderías varias sueltas.

Personal de la Delegación “8 de Octubre” del Departamento Informaciones Policiales, mediante trabajos de campo, lograron aprehender a los malvivientes en inmediaciones a la cancha del barrio El Palomar de esta ciudad.

Tratándose de dos sujetos, de 21 y 27 años, que tenían en su poder parte de las mercaderías las cuales fueron secuestradas en dicho lugar y otras recuperadas de lugares donde los habían ocultados.

Los detenidos y secuestros fueron traslados hasta de dependencia policial, notificados de su situación procesal quedando alojados en celdas a disposición de la Justicia provincial.







