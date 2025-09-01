La Policía detuvo a un hombre que atacó a su hermano con un serrucho

imagen ilustrativa

• La víctima sufrió una grave herida en la cabeza





Integrantes de la Comisaría Seccional Quinta aprehendieron a un sujeto por lesionar a su hermano con un serrucho, en el barrio 20 de Julio de esta ciudad.





El hecho ocurrió el domingo último, alrededor de las 09:50 horas, cuando la víctima se encontraba en su domicilio y fue sorprendida por su familiar, quien lo amenazó de muerte y lo atacó con el elemento.





Producto de la agresión, la víctima cayó al suelo semiinconsciente y con abundante pérdida de sangre, mientras que su hermano huyó del lugar con el serrucho.





De inmediato, personal policial desplegó un rápido operativo de búsqueda en el sector, que terminó minutos después con la aprehensión del agresor en inmediaciones de la avenida Ana Elías de Cánepa, además del secuestro del objeto cortante.





El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, se lo notificó de su situación legal y quedó alojado a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.















