La Policía busca a un hombre en aguas del río Paraguay

• El ciudadano mayor de edad estaba pescando en el río junto a un familiar

Efectivos de la Policía tomaron conocimiento de que un hombre mayor de edad habría desaparecido en aguas del río, en el sector de Colonia Aquino, ubicado en el acceso a Tres Marías, momentos en que pescaba junto a su cuñado en una embarcación que dio una vuelta campana sin lograr salir a la superficie.

En el lugar, el personal del Cuerpo de Bomberos trabaja con equipos de rescate para tratar de hallar al hombre.

El caso se registró alrededor de las 14:00 horas de este domingo, cuando efectivos de la Subcomisaría Puente Uriburu acudieron a un requerimiento en Colonia Aquino, acceso a Tres Marías, a unos 18 kilómetros de la Ruta Nacional N° 11.

Allí dialogaron con un hombre de 48 años, quien refirió que se encontraba con su cuñado, mayor de edad, pescando en aguas del río Paraguay a bordo de un bote de chapa, momentos en que la embarcación realizó una vuelta campana. Logró nadar hacia la orilla del río, pero no encontró a su familiar, por lo que rápidamente solicitó presencia policial.

En el lugar, se encuentran realizando búsquedas el personal del Cuerpo de Bomberos y efectivos de la dependencia policial.

El hecho fue informado al juez y fiscal en turno, quienes ordenaron los procedimientos a seguir en cuanto a la tarea de los bomberos. (Con foto).



