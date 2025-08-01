Capturaron a dos sujetos con antecedentes delictivos

• Las intervenciones se realizaron en el marco del operativo de seguridad ciudadana

Integrantes de la Brigada de Investigación de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, aprehendieron a dos hombres: uno de ellos con pedido de captura y al otro por desobedecer una medida judicial.

El primer caso fue el viernes último, alrededor de las 9:40 horas, cuando los efectivos recorrían las calles internas del barrio Eva Perón, de esta ciudad.

Al llegar a las inmediaciones de la manzana 59 identificaron a un joven de 26 años que, según el cotejo con la base de datos de la Dirección de Informática, tiene pedido de captura en una causa judicial por “Hurto”.

El segundo procedimiento tuvo lugar cuando policías que recorrían el barrio República Argentina fueron alertados por la presencia de un sujeto que pretendía ingresar a una vivienda, pese a una medida judicial de exclusión de hogar y prohibición de acercamiento.

Por el caso, se inició una causa por “Desobediencia Judicial” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial.

Los sujetos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.

INADAPTADOS

Dos sujetos sufrieron lesiones durante un desorden

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a dos sujetos que protagonizaron una gresca que terminó con dos heridos en el barrio Namqom.

El caso sucedió alrededor de las 11:00 horas del sábado último, cuando integrantes de la Subcomisaría Namqom acudieron a un requerimiento y constataron que en la manzana 18 se produjo un enfrentamiento con piedras y otros elementos.

Allí aprehendieron a dos sujetos de 28 y 30 años, mientras que otros dos estaban lesionados y fueron trasladados al centro de salud del barrio.

Luego se entrevistaron con una mujer, quien comentó que sus hijos consumían bebidas alcohólicas en la vereda y en forma repentina se originó el violento incidente.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y notificados de su situación procesal, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial dela provincia.











