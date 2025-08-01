El Colorado: Descubrieron un automóvil con adulteraciones y cédula falsa

La intervención se produjo en un control vial del barrio El Arco

Uniformados de la Dirección General Policía Seguridad Vial (DGPSV), Delegación Puente Libertad, detuvieron a un hombre de 40 años y secuestraron un automóvil Nissan Kicks-Play con anomalías en los grabados del número de chasis, cédula de identificación, chapa patente y sticker de seguridad.

El procedimiento tuvo lugar el sábado último, alrededor de las 9:40 horas, cuando los policías realizaban verificación de rutina.

El chofer presentó la cédula de identificación del vehículo y, ante las sospechas de irregularidades, el verificador técnico constató que el chasis presentaba anomalía en la base de asentamiento de la numeración que identifica el chasis y motor.

También se detectó que las etiquetas (sticker) de seguridad eran apócrifas y las chapas patentes se estaban planchadas, sin ser las originales.

Además, se determinó que la cédula de identificación tenía adulteraciones y no era la otorgada por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA), ya que no poseía los elementos de seguridad ni el papel soporte correspondiente.

Después, se corroboró con los datos de autopartes de fábrica y se obtuvo como resultado el número de patente original del vehículo, que arrojó que tiene pedido de secuestro activo por una causa de “Robo agravado” en Morón, provincia de Buenos Aires, desde marzo de este año.

Luego, efectivos de la Comisaría El Colorado, con la participación de la Delegación Policía Científica, realizaron las actuaciones procesales.

El auto secuestrado y el hombre fueron trasladados a la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia.



