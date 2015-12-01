La ADE desarrolló con éxito la capacitación en Registro de Marcas





Con gran participación de emprendedores, empresarios y profesionales, se llevó a cabo el Curso de Capacitación sobre Registro de Marcas, Diseños y Modelos Industriales, organizado por la Agencia de Desarrollo Empresarial y la Subsecretaria de Desarrollo Económico, con el acompañamiento del Banco Formosa.

La actividad tuvo como objetivo brindar herramientas prácticas e información actualizada sobre los procedimientos de registro, protección legal y gestión estratégica de marcas y diseños, contribuyendo a fortalecer la competitividad y el valor agregado de los productos y servicios locales.

Durante la jornada, especialistas en la temática abordaron aspectos vinculados a la importancia del registro como activo intangible, los beneficios de la propiedad industrial y los pasos necesarios para formalizar y resguardar la identidad de las empresas en el mercado, como casos reales en el proceso del registro.

El gerente de la ADE, Guillermo Arévalo destacó que “este tipo de instancias son fundamentales para que emprendedores y empresas puedan resguardar su identidad y diferenciarse en el mercado”.

Aseguró que “desde la ADE no solo acercamos capacitaciones, sino que también asesoramos y gestionamos el registro de marcas para quienes necesiten formalizar y proteger su emprendimiento”.

Por su parte, el presidente de la Unión Industrial y de la Agencia de Desarrollo Empresarial, Jorge Antueno remarcó: “El registro industrial, tanto de marcas como de diseños y modelos, es una herramienta estratégica. Permite a los emprendedores proteger legalmente sus creaciones, evitar copias o usos indebidos y garantizar exclusividad en el mercado”.

Además, sostuvo que “otorga mayor valor a sus productos y constituye un activo intangible que fortalece la competitividad y la proyección de las empresas formoseñas a nivel regional y nacional”.

En dicha oportunidad, el presidente de la ADE, Jorge Antueno realizó la entrega del Título del Registro de Marca al programa pedagógico y herramienta lúdica, “Desafío Formosa”, al Ministerio de Turismo.

Cabe destacar que la herramienta fue desarrollada por jóvenes talentosos de la provincia y el objetivo es enseñar a los estudiantes sobre la historia, geografía, fauna y flora de la provincia a través del juego. Esta iniciativa, fue impulsada por los Ministerios de Turismo y de Cultura y Educación.

De igual manera, se entregó a Giselle Antueno, el certificado de Registro de Marca a “Punto Mueble”, tramitada por la ADE.

Finalmente, destacaron que este espacio de formación se enmarca dentro de las acciones que impulsa la Agencia para acompañar el crecimiento de los emprendedores y el desarrollo del entramado productivo provincial.



