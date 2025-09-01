Jofré hizo entrega de la Bandera Oficial de la ciudad al Concejo Deliberante

En una sesión histórica, realizada este miércoles en el Honorable Concejo Deliberante, y con la presencia del intendente Ing. Jorge Jofré, el ejecutivo municipal hizo entrega a ese cuerpo deliberativo de la Bandera Oficial de la ciudad, un símbolo que unirá a los habitantes y representará a cada uno de los vecinos y vecinas en todos los actos institucionales.

La bandera fue recibida por el presidente del Concejo Deliberante, Darío Di Martino en presencia de los concejales, los creadores de la bandera Elizabeth Cañete y Martín Lezcano; miembros del jurado e invitados especiales.

El proceso de creación de la bandera fue largo y participativo. Tras abrir un reglamento con las bases y condiciones, se invitó a las instituciones y a particulares a exponer sus diseños, lo que dio lugar a una activa contribución de la ciudadanía.

Vale recalcar que, la propuesta ganadora reflejan los valores, la historia y la esencia de la ciudad de Formosa.







