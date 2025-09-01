Caminata del Frente de la Victoria por el barrio Divino Niño

Durante la tarde de este miércoles 24, desde la asociación civil “Unidad, Esfuerzo y Trabajo”, partió una caminata del Frente de la Victoria (FdV) por el barrio Divino Niño de la ciudad de Formosa, en una actividad enmarcada en la campaña electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre.

El FdV lleva como candidatos a diputados nacionales titulares a Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres, quienes representarán al Modelo Formoseño que conduce el gobernador Gildo Insfrán. Lo particular de esta elección es que, por primera vez, se utilizará una nueva modalidad para sufragar: se trata de la Boleta Única Papel (BUP), motivo por el cual se aprovechó la ocasión para dialogar con el vecino sobre esto a modo de ofrecer información sobre esta modalidad, además de canalizar las consultas sobre el padrón electoral.

En ese sentido, el diputado provincial y presidente del bloque justicialista en la Legislatura, el doctor Agustín Samaniego, quien ofició de referente coordinando las acciones en el barrio con las distintas agrupaciones, sostuvo que esta elección es trascendental, por lo que convocó a toda la comunidad a votar a los candidatos a diputados nacionales del Modelo Formoseño.

Aseguró que ellos “defenderán en el Congreso de la Nación un solo interés: el de Formosa primero y el de una Argentina más justa, inclusiva, solidaria e independiente”.

También el legislador se refirió al contexto nacional difícil, acusando al Gobierno de Javier Milei de mentir con los datos de la economía, “porque si dice que está tan bien y floreciente, por qué sale a pedir préstamos” como ahora uno nuevo al Tesoro de los Estados Unidos.

Ello en alusión al encuentro bilateral del jefe de Estado argentino con el presidente Donald Trump en buscar de sellar una nueva ayuda financiera para la Argentina, advirtiendo que el país del norte “gratis no da absolutamente nada”.

Tampoco hay información acerca de los detalles ni cómo el país afrontará un nuevo endeudamiento, advirtió y reprobó que “lo que sí está claro es este ajuste salvaje, cruel, perverso desde que inició Milei su Gobierno, sacrificando a todos los argentinos”.

Entonces, ante esto, llamó a que “este 26 de octubre debemos hacerle entender al Gobierno nacional que por este camino los ricos se están haciendo más ricos y la clase media y los más humildes están llevando el ajuste sobre sus espaldas”.

Por su parte, Arminda Quiñonez, presidenta de la asociación civil “Unidad, Esfuerzo y Trabajo”, comentó que visitaron casa por casa a los vecinos del barrio Divino Niño, quienes mostraron interés en recibir información de la BUP.















