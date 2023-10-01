Insfrán sobre el 26 de octubre: “Espero que nos acompañen así tenemos mayor representación en el Congreso de la Nación”

Continuando con las diversas inauguraciones en la zona sur de la provincia, este lunes 1° de septiembre, el gobernador Gildo Insfrán llegó a Misión Laishí donde encabezó el acto de entrega de 20 nuevas viviendas. Del total 19 son con equipamiento común y una está adaptada para personas con movilidad reducida.

En el lugar, al tomar la palabra expuso que “mucho se ha hablado de estas 20 viviendas que entregamos y es importante que así sea, porque no es un momento cualquiera, ni tampoco es un acto que se realiza permanentemente como lo hacíamos antes” pero advirtió “no solamente nosotros, sino en todo el país”.

Sin embargo, aseguró que “nosotros los formoseños y los que mamamos el Modelo (Formoseño), somos un poco tozudos”, porque, señaló “podemos disminuir la velocidad de realizar las cosas, pero nunca detenernos”.

En este sentido, aseveró que “no compartimos en lo más mínimo con la política del Gobierno nacional” y puntualizó que “ellos son liberales y nosotros somos peronistas”.

Y enfatizó en que “el liberalismo no es otra cosa que la explotación del hombre por el capital, donde el que más tiene explota al que menos tiene”, destacando que “nosotros (peronistas) queremos una sociedad justa y que el hijo del obrero pueda acceder a la misma atención médica o contar con la misma posibilidad de llegar a los estudios”.

Asimismo, Insfrán aclaró que “Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) tiene un departamento social que hace los trabajos previos para analizar a quiénes serán adjudicatarios”, aclarando que “es importante que se comprenda que no es capricho de nadie la distribución”.

Al mismo tiempo, resaltó que “hay viviendas que están suspendidas pero se van a terminar”, y por eso “nadie tiene que perder la esperanza, ni pierda la fe de que va a llegar el momento de ser adjudicatarios de su casa propia”, indicó.

Respecto a las elecciones nacionales del 26 de octubre expresó: “Espero nos acompañen así podemos tener mayor representación en el Congreso de la Nación”, dijo, refiriéndose a la lista del Frente de la Victoria, que encabeza la candidata a diputada nacional Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres; y sus suplentes Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis.

“Todos están encaminados en el mismo proyecto y en la decisión de defender los intereses de los argentinos y fundamentalmente los intereses de los formoseños y formoseñas”, afirmó el Gobernador.

De esta manera, remarcó que “nosotros vamos a seguir defendiendo un ideal, porque cuando hablamos de Modelo Formoseño estamos hablando de un ideal, que es el peronista”.

Insfrán al concluir sostuvo que “pese a todas las dificultades que tenemos a nivel nacional, en Formosa podemos mantener la paz social, la justicia social y la comunidad organizada”.

Y dejó en claro, una vez más que, su compromiso “es con el pueblo y por eso vamos a seguir construyendo de cualquier manera”.



